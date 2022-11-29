السعودية تمدد وديعة الـ5 مليارات دولار لدى

2022/11/29 | 19:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، بأن المملكة مددت أجل وديعة قيمتها خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.دون أن تذكر مدة التمديد.

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