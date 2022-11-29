2022/11/29 | 19:55 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع أكثر من 19 ألف شخص على عريضة لوقف اقتراح بناء الطريق السريع 413 في أونتاريو.تم توجيه العريضة إلى وزير البيئة وتغير المناخ الكندي من قبل مؤسسة ديفيد سوزوكي، وتقول إن الطريق السريع – إذا تم بناؤه – سيدمر “آخر ريف متبق” في جنوب أونتاريو ويهدد النظام البيئي للمقاطعة.قالت ستيفاني كارمايكل، مديرة الاتصالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أونتاريو: أكثر من 19 ألف شخص يوقعون على عريضة لوقف بناء الطريق السريع شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أونتاريو: أكثر من 19 ألف شخص يوقعون على عريضة لوقف بناء الطريق السريع) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أونتاريو: أكثر من 19 ألف شخص يوقعون على عريضة لوقف بناء الطريق السريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).