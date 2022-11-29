السوداني يلتقي النائب الأول للرئيس الإيراني

2022/11/29 | 19:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، النائب الأوّل للرئيس الإيراني محمد مخبر.



وشهد اللقاء البحث في المسائل والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه الاعلامي “أهمية تعزيز العمل الثنائي المشترك على مختلف الصعد، معربا عن ثقته بقدرة العراق أن يلعب دوراً محورياً في المنطقة لتقريب وجهات النظر، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

وقدّم مخبر من جانبه، مباركته لتشكيل الحكومة الجديدة، وأمنياته بالمزيد من الازدهار للشعب العراقي، مؤكداً دعم الجمهورية الاسلامية لأمن العراق، وأهميته بالنسبة لإيران، كما جدّد سعي إيران الى توسعة التبادل التجاري والاقتصادي مع العراق، إلى ما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

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