شرطة بغداد تلقي القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالقتل

2022/11/29 | 19:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت قيادة شرطة بغداد الكرخ ، الثلاثاء، القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالقتل في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان “ألقت مفارز مديرية شرطة نجدة الكرخ التابعة الى قيادة شرطة بغداد الكرخ القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حاول الهروب من المفارز، حيث تم إلقاء القبض عليه والتأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين أنه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالإرهاب”.

واضاف البيان “فيما ألقت مفارز المديرية القبض على متهم أقدم على قتل مواطن بسبب مشاجرة حصلت بينهما، حيث تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهما الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وفق القانون”.

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