تعانقا.. أمريكي وإيراني: أتينا لمشاهدة مباراة رائعة ولا للسياسة في كرة القدم

2022/11/29 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعانق مشجعان أمريكي وإيراني أثناء مقابلة طاقم CNN بالعربية معهما على ضوء المباراة التي ستجمع منتخبي بلديهما في بطولة كأس العالم قطر 2022.

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