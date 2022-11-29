2022/11/29 | 20:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ينتظر العراق مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يواجه اعتراضات من قبل...

ظهرت المقالة قانون جرائم المعلوماتية بالدول العربية يحمي توجهات السلطة..



هل العراق استثناء؟ أولاً على المسلة.

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