2022/11/29 | 20:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ajZVMsV__WI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس هيئة النزاهة السابق يتحدث عن آلية السوداني باسترجاع الأموال المسروقة ويؤكد لا ضمانات لعودتها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس هيئة النزاهة السابق يتحدث عن آلية السوداني باسترجاع الأموال المسروقة ويؤكد لا ضمانات لعودتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).