تصريح لوزيرة المالية حول موازنة 2023

2022/11/29 | 20:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتخلل الاجتماع بحسب البيان تقديم وزير المالية عرضا بشأن آليات تنفيذ المنهاج الحكومي.ص

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