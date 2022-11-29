السوداني يلتقي في طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (تفاصيل)

2022/11/29 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي في طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني

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إلتقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني السيد محمد باقر قاليباف، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الاقتصادي والأمني والثقافي، ودعم مسارات الشراكة بما يؤمّن مصالح البلدين.

وأكّد السيد رئيس مجلس الوزراء حرصه على تلبية الدعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية، وذلك تعبيراً عن عمق العلاقة وأصالة الروابط بكل أشكالها بين الشعبين، كما أشار سيادته الى أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران، التي من شأنها أن توطّد أواصر التعاون بين حكومتي البلدين.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد قاليباف، عن الاعتزاز بعلاقات التواصل بين الشعبين، ومتانتها بين البلدين على مستوى مؤسسات الدولة، ومنها السلطتان التشريعيتان.



وأكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شعباً وبرلماناً وحكومةً، تقف داعمة لقوّة العراق واقتداره.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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