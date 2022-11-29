شبكة أمريكية تتوقع

2022/11/29 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أصدرت شبكة "بلومبيرغ"، اليوم الثلاثاء، تقريراً حول تبعات التغيير المناخي على العالم للعام المقبل 2023.

واستعانت الشبكة بصور الأقمار الصناعية وتقارير العلماء الذين قاموا بتعويض البيانات المفقودة بتوقعات صدرت عن وكالة ناسا الامريكية للفضاء.

وأظهر تقرير "بلومبيرغ" الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن ارتفاع تأثيرات الحرارة والجفاف على العالم، عوامل ستؤدي الى وقوع اثني عشر مليون مواطن عراقي وسوري تحت خطر الجفاف الشديد وتهديد الحياة، بالإضافة الى 4.8 مليون مواطن إيراني.

وأضاف التقرير أن تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب الجفاف واستمرار السياسات المائية الحالية، سيؤدي الى "اشتباكات وصراع مسلح" بين الأطراف (العراق، سوريا، إيران) وباقي دول المنطقة.

وحذرت الشبكة من استمرار تجاهل أزمة المياه والجفاف التي تعاني منها هذه الدول الآن، على حد وصفها.

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