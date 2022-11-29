"شام" أبنة الإعلامي الراحل "مصطفى غزوان" تحتفل بعيد ميلاد والدها عند قبره (فيديو)

2022/11/29 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

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احتفلت الطفلة "شام" البالغة من العمر سنتين، أبنة الإعلامي (المونتير) "مصطفى غزوان" بعيد ميلاد والدها بعد 72 ساعة من وفاته أثر حادث سير.

واحتفلت "شام مصطفى غزوان" بعيد ميلاد والدها في قبره برفقة والدتها وعدد من أفراد عائلتها.

هذا وتوفي الإعلاميين (المونتير) مصطفى غزوان ومقدم برنامج "حلم" أحمد حسن، بحادث سير على طريق القادسية-المطار في العاصمة بغداد يوم الجمعة الماضي، حيث خيم الحزن الأوساط الصحفية على رحليهما.

رحم الله الإعلاميين وأسكنهما فسيح جناته، وألهم ذويهما الصبر والسلوان.

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