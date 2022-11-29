2022/11/29 | 20:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zEBNbRQG_uo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان يرد على مدير الوقف السني في #الصويرة بعد اتهامه بالتشهير) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قحطان عدنان يرد على مدير الوقف السني في #الصويرة بعد اتهامه بالتشهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).