2022/11/29 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، بأن رواتب المتقاعدين سيتم توزيعها يوم الخميس المقبل.وقال المصدر لـ / المركز الخبري الوطني/أن “رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول ستوزع مساء يوم الخميس المقبل بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخميس المقبل..



توزيع رواتب المتقاعدين المركز الخبري الوطني.

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