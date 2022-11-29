بعد الخسارة الثالثة.. رقم كارثي ينتظر

2022/11/29 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت مشاركة منتخب قطر في مونديال 2022 كارثية بامتياز بعد خسارة جديدة، الثلاثاء، أمام هولندا، هي الثالثة للعنابي في المجموعة الأولى التي تذيلها أصحاب الأرض.

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