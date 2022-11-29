2022/11/29 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح تود غرفة تجارة بغداد ان توضح بأن الحريق الذي طال الغرفة هذا اليوم كان بسبب تماس كهربائي وتمت السيطرة عليه بالكامل اذ تعرضت بعض الاضابير القديمة التي تمت ارشفتها الكترونيا مسبقا للحريق وسرعان ماتدخلت فرق الدفاع المدني لاخماده بعد اخلاء الطابق وتؤكد غرفة تجارة بغداد ان الحريق لم يتسبب بأي اذى للقوى العاملة فيها […]

ظهرت المقالة توضيح من غرفة تجارة بغداد بشأن حريق اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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