2022/11/29 | 21:03 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوجه التحقيق العام في استخدام أوتاوا لتشريعات الطوارئ لقمع احتجاجات “قافلة الحرية” في الشتاء الماضي انتباهه إلى دور المعلومات المضللة عبر الإنترنت.من المقرر أن تبدأ لجنة طوارئ النظام العام عملها برؤية لجنة من خبراء السياسة بشأن المعلومات المضللة ودور وسائل التواصل الاجتماعي.ومن المقرر أن تتبع جلسة أخرى في فترة ما بعد الظهر حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة التحقيق تدرس تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في استخدام الحكومة لقانون الطوارئ شبكة القيقب الدولية.

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