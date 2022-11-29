أذربيجان تعلن ارتفاع التبادل التجاري مع العراق

2022/11/29 | 21:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتح الحدود ويتيح زيارة أذربيجان.

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