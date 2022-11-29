صحة كردستان: موقف كورونا في اللإقليم

2022/11/29 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

وصف مدير ديوان الصحة في حكومة إقليم كردستان، خالص قادر، اليوم الثلاثاء، تزايد إصابات كورونا في الإقليم "مقلق جدا".

وقال قادر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "تزايد إصابات كورونا أمر مقلق جدا، وهذا يؤكد التراجع في الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأضاف أن "الحل لإصابات كورونا هو في تلقي جرعات اللقاح، خاصة في هذا الفصل الذي تكثر فيه إصابات الانفلونزا، مع انخفاض درجات الحرارة".

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