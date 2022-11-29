2022/11/29 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن موازنة 2023 ستتضمن إعادة للمسوخة عقودهم وتحويل أصحاب الشهادات إلى الوظائف المدنية.

وقال عضو اللجنة نايف الشمري لـ(بغداد اليوم) إن "الموازنة ورغم عدم وصولها إلى البرلمان حتى الآن، لكن المؤشرات تبين أنها ستكون منصفة لكل ابناء الشعب العراقي وهو تتوافق مع البرنامج التنموي الخدمي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "موازنة 2023 تضمنت إعادة للمسوخة عقودهم في الوزارات الامنية، وتحويل المنتسبين العسكريين أصحاب الشهادات إلى الوظائف المدنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: موازنة 2023ستتضمن إعادة المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: موازنة 2023ستتضمن إعادة المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).