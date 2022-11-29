آسايش السليمانية تكشف عن إحباط عملية كبيرة لتهريب الأسلحة

2022/11/29 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -السليمانية

كشفت مديرية آسايش السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن إحباطها عملية كبيرة لتهريب الأسلحة.

وقالت المديرية في بيان تابعته (بغداد اليوم) إن "مشتبها به أقدم يوم الخميس الماضي على كسر حاجز تفتيش السليمانية عربت أثناء مساءلته وتنفيذ الإجراءات القانونية معه"، مبينة أن "المشتبه به اُعتقل بعد أن تعرض سيارته لحادث عقب خرقه لنقطة التفتيش".

ولفتت إلى "ضبط أكثر من ٢٥٠ مسدسا في سيارة المتهم بعد تفتيشها"، مضيفة أن "تحقيقات مفصلة بدأت حول القضية بعد استحصال الموافقات القضائية، لتتوصل إلى الكشف عن مخزن سري للسلاح، يضم المئات من البنادق والآلآف من العيارات النارية وقطع غيار الأسلحة ومستلزماتها".

وأكدت أنه "تم ضبط حمولة سلاح أخرى للمهرب نفسه بإحدى حقول تربية الماشية في ناحية تكية التابعة لقضاء جمجمال، إثر عملية أمنية نفذتها قوات المديرية بالتعاون مع قوات آسايش غرب السليمانية"،موضحة أن "الحمولة كانت تضم أكثر من ٣٠٠ بندقية كلاشينكوف ومسدس، وخمسة آلاف طلق ناري والعشرات من قطع غيار الأسلحة ومستلزماتها، كانت معدة للتهريب".

وتابعت المديرية أن "القضية بمجملها عرضت على المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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