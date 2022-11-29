المندلاوي يدعو إلى بناء شراكة اقتصادية حقيقية بين بغداد وواشنطن

2022/11/29 | 21:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل السيد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الثلاثاء (29 – تشرين الثاني 2022)، السفيرة الأمريكية لدى العراق السيدة “آلينا رومانوسكي”؛ لبحث عدد من الملفات والقضايا المشتركة.

وجرى خلال اللقاء، التطرق الى الاتفاقيات المهمة التي تجمع البلدين في مختلف الصعد، والرغبة في استثمارها لبناء علاقة متوازنة وشراكة اقتصادية حقيقية تُلبي مصالح الشعبين الصديقين، والتأكيد على استمرار التنسيق في مجال مكافحة الارهاب والتطرف، فضلاً عن التعاون في مجالات التسليح والصحة والبيئة والاستثمار.

من جانبها أعربت السفيرة رومانوسكي، عن حرص بلادها في تعزيز التعاون مع العراق، ودعمه في استعادة دوره الفعال ومكانته المهمة عربياً وإقليمياً.

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