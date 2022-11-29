2022/11/29 | 21:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ماكنة خياطة إلى تجارة مع الصين.. "أم عمار" تعود بعد حرق محلاتها ومنزلها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/29 | 21:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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