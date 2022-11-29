2022/11/29 | 21:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخلّف حربي "مجهول" ينفجر على شخص أثناء ممارسته الصيد في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/29 | 21:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخلّف حربي "مجهول" ينفجر على شخص أثناء ممارسته الصيد في البصرة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخلّف حربي "مجهول" ينفجر على شخص أثناء ممارسته الصيد في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).