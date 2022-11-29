إصابة شخص بانفجار

2022/11/29 | 21:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة شخص نتيجة انفجار "مخلف حربي" في محافظة البصرة.

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