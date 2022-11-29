2022/11/29 | 21:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | خامنئي: نأسف لتعريض أمننا للخطر انطلاقا من مناطق عراقية والحل هو بسط حكومة العراق سلطتها على تلك المناطق

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