توب 5: لاعبو منتخب إيران تحت عين الحرس الثوري.. والصين تبعد طرادًا أمريكيًا

2022/11/29 | 21:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مما كشفه مصدر لـCNN عن وجود عشرات من عناصر الحرس الثوري في قطر لمراقبة لاعبي منتخبهم وجمع المعلومات، والصين تُبعد طرادا أمريكيا وتتهم واشنطن بـ"انتهاك سيادتها"، مرورًا بما تريده روسيا من تصعيد هجماتها على أوكرانيا، ولجنة كأس العالم تكشف لـCNN طبيعة عقوبة حامل علم دعم المثليين.إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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