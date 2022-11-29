كاس العالم:السنغال تعبر الإكوادور إلى ثمن نهائي كأس العالم

2022/11/29 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم منتخب السنغال تأهله لثمن نهائي

مونديال قطر 2022، بالفوز (2-1) ضد

الإكوادور، مساء اليوم الثلاثاء، على

ستاد خليفة الدولي في الجولة الختامية

لدور المجموعات.

سجل للسنغال إسماعيلا سار من ركلة جزاء

في

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