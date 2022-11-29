كاس العالم:هولندا تفوز على قطر وتحسم صدارة المجموعة الأولى

2022/11/29 | 21:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم المنتخب الهولندي، صدارة المجوعة

الأولى بكأس العالم قطر 2022 ، وذلك بعد

فوزه على نظيره القطري بنتيجة 2/0 ، في

المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم

باستاد البيت في ختام مباريات المجموعة.

أحرز هدف

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