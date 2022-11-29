2022/11/29 | 21:44 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى.. قطر تقر بمصرع 500 عامل مهاجر أثناء بناء ملاعب كأس العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/29 | 21:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى.. قطر تقر بمصرع 500 عامل مهاجر أثناء بناء ملاعب كأس العالم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى.. قطر تقر بمصرع 500 عامل مهاجر أثناء بناء ملاعب كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).