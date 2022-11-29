2022/11/29 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران تبدي الإرتياح بشأن تأمين الحدود ومنع تسلّل المعارضين الأكراد العراق وإيران يشدّدان على تحسين العلاقة وديمومة الأمن المتبادل طهران – رزاق نامقي تباحث العراق وايران، بشأن محاربة الإرهاب وضمان الأمن المتبادل وتطوير العلاقات الاقتصادية كأولويات للبلدَين، خلال زيارة قام بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى طهران بعد تكرار القصف على مدن اقليم كردستان.[…]

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