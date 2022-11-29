2022/11/29 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردود غاضبة تجتاح مواقع التواصل بعد إقصاء أصحاب العقود بغداد – قصي منذر اجتاحت ردود غاضبة لاصحاب العقود والمحاضرين المجانيين المستبعدين من اجراءات التثبيت على الملاك الدائم ، الموقع الرسمي للحكومة على فيسبوك بعد حصر الشمول بالعاملين قبل الثاني من تشرين الاول 2019 فقط، بجرد بيانات التعيين على الملاك،واكدوا ان الحكومة تكافأ السارق ومن امضى […]

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