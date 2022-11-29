2022/11/29 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشمري يكلّف ثلاثة قادة بمهام إدارة الحدود والطاقة ووكالة الإستخبارات النزاهة: إستقدام رئيس جهاز المخابرات السابق لتراخيه بتنفيذ أمر قبض بغداد – ابتهال العربي كشفت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد في هيئة النزاهة العامة،عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفر بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني، على خلفية تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد […]

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