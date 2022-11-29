2022/11/29 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، القبض على 10 مطلوبين بقضايا مخدرات في المحافظة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز شرطة ديالى وبالاشتراك مع مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بقضايا مخدرات..



شرطة ديالى تُطيح بـ10 مطلوبين في المحافظة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقضايا مخدرات.. شرطة ديالى تُطيح بـ10 مطلوبين في المحافظة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقضايا مخدرات.. شرطة ديالى تُطيح بـ10 مطلوبين في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).