2022/11/29 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت اذربيجان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع العراق خلال 2022 بنسبة 30% عن الاعوام السابقة.وقال السفير الأذربيجاني في العراق نصير ممدوف في تصريح تابعه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بنسبة 30٪؜ ..



التبادل التجاري بين العراق واذربيجان يرتفع عن الاعوام السابقة المركز الخبري الوطني.

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