السوداني يتعه

2022/11/29 | 22:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده لن تسمح لأي مجموعات أو أطراف بأن تشن هجمات على أراضي إيران انطلاقا من الأراضي العراقية، في حين شكك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في هذا التعهد.

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