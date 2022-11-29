2022/11/29 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال خمسة "إرهابيين" في محافظتي الانبار وكركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال خمسة "إرهابيين" في الأنبار وكركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال خمسة "إرهابيين" في الأنبار وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).