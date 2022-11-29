2022/11/29 | 22:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RvM4gN4GuUY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سميعة الغلاب: مطلوب منا أن نجلب حقوق المواطن وحقوق محافظة الأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سميعة الغلاب: مطلوب منا أن نجلب حقوق المواطن وحقوق محافظة الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).