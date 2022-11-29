2022/11/29 | 22:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن وزير الزراعة عباس العلياوي، اليوم الثلاثاء موافقة وزارة المالية على استحداث أكثر من 2300 درجة وظيفية لوزارة الزراعة.ونقلت الوزارة عن العلياوي قوله في بيان ، إنه "حصلت موافقة وزارة المالية على استحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل والبكلوريوس"، لافتا الى أن "حصة وزارة الزراعة كانت هي الأعلى اذ تمت الموافقة على الفين وثلاثمائة وخمس درجات وظيفية".وأوضح أن "الاختصاصات المقبولة كانت في كلية الهندسة الزراعية وكلية البيطرة من حملة الشهادات العليا اذ كانت لهم الحظوة الأكبر في التعيين لحاجة الوزارة إلى تخصصاتهم".وبيّن العلياوي أنه "بانتظار صدور أوامر مجلس الخدمة الاتحادي سيتم تنسيب المعينين الجدد في اقسام ودوائر الوزارة المختلفة حتى يباشروا في عملهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استحداث أكثر من 2300 درجة وظيفية لوزارة الزراعة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استحداث أكثر من 2300 درجة وظيفية لوزارة الزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).