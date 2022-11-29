العراق يخطط لزيادة صادراته النفطية إلى 3.6 ملايين برميل العام المقبل

2022/11/29 | 22:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك خطة أخرى تتضمن تبديل الأنابيب البحرية التي سترفع معدل التصدير الى 900 ألف برميل يومياً.

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