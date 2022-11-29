2022/11/29 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول الشؤون العراقية لدى وزارة

النفط الايرانية، سيد عباس بهشتي، ان

وزارة النفط الايرانية، قامت بانشاء

مكتب تمثيلي لها في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قال مسؤول

الشؤون العراقية لدى وزارة ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط الايرانية تعلن عن تدشين مكتب تمثيلي لها في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط الايرانية تعلن عن تدشين مكتب تمثيلي لها في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).