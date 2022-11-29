"توقف مؤقت" لاستهداف المسيرات الإيرانية مقرات المعارضة شمالي العراق

2022/11/29 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث الخبير الأمني، صابر خليل، اليوم الثلاثاء، عن توقف مؤقت لمدة شهر، لهجوم المسيرات الإيرانية على مواقع المعارضة لها في كردستان شمالي العراق.

وقال خليل في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "اهم ملف في زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى طهران ولقائه كبار قادة ايران يتمحور حول التهديد الأمني الذي تمثله قوى وأحزاب إيرانية موجودة في إقليم كردستان والتي تتهمها طهران بأنها تقف وراء سلسلة أعمال الفوضى في بعض مدنها وأنها مدعومة من قبل قوى غربية، في إشارة إلى واشنطن"

وأضاف أنه "وفق المصادر فإن إيران ستوقف عن قصف مقرات احزاب وقوى معارضة لها في اقليم كردستان لمدة شهر أو أكثر، من اجل اعطاء مجال امام القيادة العراقية في مسك الحدود ومنع اي حالات تسلل تهدد امنها الداخلي".

ولفت إلى أن "طهران أبلغت قيادات سياسية عراقية مهمة بأنها لن تقدم على أي خطوة للتصعيد خاصة الاجتياح، لأنه بحسبها هذا ما تريده امريكا والغرب بهدف اشعال الشرق الاوسط ودفع ايران لمعركة استنزاف اخرى في العمق العراقي".

واليوم أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارته الأولى إلى العاصمة الإيرانية طهران، منذ توليه منصبه عقب تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته في 27 تشرين الأول الماضي، وبحث خلالها مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

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