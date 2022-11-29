الفتح يتحدث عن زيارة السوداني الى ايران: جاءت نتيجة تداعيات كثيرة

2022/11/29 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاءت نتيجة تداعيات كثيرة سابقة وحالية تمتد الى فترة انتهاء الحرب العراقية الإيرانية.

وقال الهلالي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "منذ انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في عام ١٩٨٨ والى الان لم يتم حلحلة الأزمات العالقة بين البلدين وبالأخص ترسيم الحدود وآبار النفط المشتركة والمياه الإقليمية"، موضحا ان "هنالك اتفاقات تجارية وثقافية والملف الأمني وأزمة المياه وملف الطاقة حيث ان كل هذه الملفات سوف يتم تداولها في زيارة رئيس الوزراء الى ايران".

واضاف، ان "الملف الأكثر أهمية الآن والذي بات يشكلان حرجاً شديداً لحكومة البلدين الأمني وملف المياه القادمة من إيران الى العراق والتي تم قطعها منذ فترة"، مؤكداً ان "الملف الأمني والقصف على إقليم كردستان سيأخذ حيزاً اكبر من النقاشات والتفهمات في هذا اللقاء".

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