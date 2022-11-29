تكليف قائد بالجيش مستشارا لوزير الدفاع بشؤون القوة الجوية

2022/11/29 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بتكليف قائد بالجيش، مستشارا لوزير الدفاع ثابت العباسي، في شؤون القوة الجوية وطيران الجيش.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) أن "أوامر عليا صدرت بتكليف معاون رئيس أركان الجيش للميرة، الفريق الركن علي محمد الاعرجي بمهام مستشار وزير الدفاع لشؤون القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش إضافة الى واجباته".

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