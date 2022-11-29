2022/11/29 | 22:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vXIvXcgNEh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني لا يختلف عن الكاظمي بسياسته الخارجية تعرف على المزيد مع الياسري | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني لا يختلف عن الكاظمي بسياسته الخارجية تعرف على المزيد مع الياسري | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).