شاهد ما قاله هذا المراهق على إنستغرام بعد قتله فتاة عمرها 13 عامًا

2022/11/29 | 22:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ولاية بنسلفانيا، تحاول الشرطة تجميع الأحداث التي أدت إلى إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع الذي أسفر عن مقتل طفلة عمرها 13 عامًا، فيما اُتهم فتى يبلغ 16 عامًا بقتلها.

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