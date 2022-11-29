"قلق عميق".. تعليق أميركي على الضربات التركية في سوريا والعراق

2022/11/29 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزارة خفضت عدد الدوريات المشتركة في سوريا لأن "قوات سوريا الديمقراطية" خفضت عدد دورياتها بسبب الضربات التركية "ولم نقم بإعادة نشر أي من قواتنا هناك"

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