اقتصادي يقدم حلاً “مثاليا” بدل خفض قيمة الدولار

2022/11/29 | 23:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقترح الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، اليوم الثلاثاء، حلاً وصفه بـ “المثالي” بدلاً من اعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده، فيما أكد أن اعادته في الوقت الحالي غير مجد.

وقال المحسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة عليها تنشيط الاقتصاد والقطاعات المهمة كالزراعة والصناعة بدلاً من إعادة سعر الصرف الى ما كان عليه”، مبينا أن “خطوة ارجاعه في الوقت الحالي قد تتسبب بصدمة كبيرة قد تفوق ما حصل في 2021”.

وأضاف، أن “هناك وفرة كبيرة من العملات الأجنبية تستطيع من خلالها الحكومة إنعاش الاقتصاد العراقي”، لافتا الى أن “هناك الكثير من الايد العاملة بالإمكان زجها في هذه المشاريع والتي قد تدر إيرادات مالية إضافية وهذه حلول مثالية”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن “إعادة سعر صرف الدولار في الوقت الحالي غير مجد باعتبار ليس هناك مبررات اقتصادية حقيقية تعطي أهمية في الوقت الراهن”.

وبين أن “مسؤولية البنك المركزي تتمثل برقابة السوق وعلى اعتبار أن الاقتصاد العراقي سوقي ومن يتحكم بسعر صرف الدولار هو العرض والطلب وليس شيئاً اخراً”.

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