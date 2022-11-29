2022/11/29 | 23:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الثلاثاء، أن اجراء تسوية مع سراق أموال الضرائب من قبل الحكومة تعتبر خطوة أولى، مشيرا الى أن المتهمين لن يعفوا من المساءلة القانونية.وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مساومة السراق بقضية أموال الضرائب والمعروفة بسرقة القرن لا يعني اعفائهم من المساءلة القانونية، الا ان هذا الاجراء واجب التنفيذ وفق القانون”.وأضاف ان “التسوية كانت خطوة أولى”، مبينا ان “الخطوة التي تليها سيتم عرض المتهمين للمساءلة القانونية ولكن بالاحكام المخففة لكونهم اعترفوا بجريمتهم وارجعوا الأموال طوعا “.وأشار الشمري الى ان ” الأموال العقارية قد تم الحجز عليها ووضعها تحت يد القضاء اما الأموال النقدية المتبقية جاري العمل لغرض استعادتها”.وكان قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر أعلن، امس الاثنين، عن ثبوت تورط جهات رفيعة في الحكومة السابقة بعملية سرقة القرن بحسب التحقيقات الأولية.

التالي

منذ ساعة واحدة

الاوقاف النيابية: انصاف موظفي الوقفين في سن قانون الخدمة الاتحادي

منذ ساعتين

برلماني: دورات الناتو بلا جدوى وهنالك شبهات فساد في عقودها

منذ ساعتين

الزراعة النيابية: تحويل جنس الارض يخضع لرسوم ومحددات قانونية

منذ 3 ساعات

السوداني يؤكد أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران

منذ 4 ساعات

السوداني يلتقي النائب الأول للرئيس الإيراني

منذ 4 ساعات

الطاقة النيابية: الربط الكهربائي يتسبب بخسائر مالية كبيرة

منذ 4 ساعات

رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الكويتي

منذ 5 ساعات

رئيس مجلس النواب يستقبل وفد اتحاد الكلدان الدولي

منذ 5 ساعات

المندلاوي يدعو إلى بناء شراكة اقتصادية حقيقية وعلاقة متوازنة بين بغداد وواشنطن

منذ 5 ساعات

السوداني: الحكومة ملتزمة بالدستور العراقي الذي يمنع جعل العراق منطلقاً للاعتداء على جيرانه

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : “تسوية القرن” لا تعني اعفاء متورطيها من المساءلة القانونية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : “تسوية القرن” لا تعني اعفاء متورطيها من المساءلة القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).