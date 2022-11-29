إيران تعزز مخافرها الحدودية في 10 قواطع شرقي العراق - عاجل

2022/11/29 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن وصول تعزيزات إيرانية إلى مخافرها الحدودية في 10 قواطع شرقي العراق.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "إيران بدأت منذ 72 ساعة الماضية بتعزيز واضح لقدرات مخافرها الحدودية في 10 قواطع على الشريط المتاخم لديالى شرق العراق"، لافتا إلى أن "القوات هي للحدود وليست قوات ضاربة او نخبة"

وأضاف: "حتى المسارات السائبة والتي كانت لا تشغل من قبل أي نقاط لأنها منحدرات لتدفق السيول أو تستغل من قبل بعض المهربين بين فترة وأخرى، جرى إمساكها بشكل مباشر في إجراء لم يُرصد من قبل".

وأشار إلى أن "السلطات الإيرانية بدأت تخشى المرونة في الشريط الحدودي مع العراق، وإمكانية أن يستغل من وجه نظرها، لذا عمدت إلى تعزيزه"، لافتا إلى أن "كل التعزيزات هي لقوة الحدود وليس لأي قوة أخرى وفق المعلومات".

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