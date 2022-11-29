2022/11/29 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

وافقت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، على تثبيت عقود "أبناء العراق" الصحوات على ملاك الوزارة.

وذكرت وثيقة صادرة عن الوزارة تلقتها (بغداد اليوم) إن "وزارة النفط وافقت على المباشرة بإجراءات تثبيت عقود (أبناء العراق / الصحوات) على ملاك الوزارة أسوة بأقرانهم في الوزارات الأخرى".

أدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط توافق على تثبيت "الصحوات" (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط توافق على تثبيت "الصحوات" (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).